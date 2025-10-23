Sad: uvele sankcije najvećim ruskim naftnim kompanijama: Oglasio se američki ministar i osudio poteze Moskve

Američki ministar finansija Skot Besent najavio je u sredu nove sankcije protiv dve najveće ruske naftne kompanije i osudio odbijanje Moskve da okonča svoj "besmisleni rat", dok su napori SAD i saveznika da zaustave sukob posustajali, a ukrajinski predsednik tražio dodatnu vojnu pomoć iz inostranstva.

Sankcije protiv Rosnjefta i Lukoila, kao i desetina njihovih podružnica, usledile su nakon višemesečnih pritisaka iz oba američka politička tabora na predsednika Donalda Trampa da uvede oštrije mere protiv ruskog naftnog sektora. - Sada je vreme da se zaustavi ubijanje i da se odmah proglasi prekid vatre - rekao je Besent u saopštenju. - S obzirom na odbijanje predsednika Rusije Vladimira Putina da okonča ovaj besmisleni rat, Ministarstvo finansija uvodi sankcije
