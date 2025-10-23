Tri zatvorenika u policijskom pritvoru zbog internet pretnji smrću Nikoli Sarkoziju

Tri zatvorenika stavljena su danas u policijski pritvor zbog pretnji smrću koje su uputili bivšem francuskom predsedniku Nikoli Sarkoziju koji je služi kaznu u zatvoru Sante u Parizu, saopštilo je parisko javno tužilaštvo.

Privođenje je sprovedeno nakon objavljivanja videa koji je snimio zatvorenik i objavio na društvenim mrežama u kojem se upućuju pretnje smrću nakon dolaska Sarkozija u zatvor Sante, prenosi BFM TV. Francuski ministar pravde Žerald Darmanen izjavio je za CNews da će "neki od privedenih biti u "disciplinskim zatvorskim odeljenjima", a drugi će biti premešteni u druge zatvorske ustanove. Nikola Sarkozi je u utorak upućen na izdržavanje kazne u zatvor Sante nakon što
