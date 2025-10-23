Skup podrške Milanu Bogdanoviću: Vučić ispred Skupštine: "Mi moramo da sačuvamo mir, oni su nam pokazali koliko su neodgovorni" (foto/video)

Blic pre 1 sat
Skup podrške Milanu Bogdanoviću: Vučić ispred Skupštine: "Mi moramo da sačuvamo mir, oni su nam pokazali koliko su…

Ispred Narodne skupštine Srbije večeras su se okupili građani kako bi pružili podršku Milanu Bogdanoviću, koji je danas upucan u napadu ispred Skupštine Srbije.

Njima se pridružio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je istakao da je prostor ispred Skupštine postao simbol otpora i slobode. On je rekao da je Bogdanović ni kriv ni dužan primio metak, samo zato što neko nije mogao da istrpi da postoje ljudi koji drugačije misle, koji drugačije vide budućnost Srbije. - Iako ti ljudi nikoga nisu dirali, prstom nisu pipnuli i nikoga nisu ugrozili. Imate svi pozdrave od Milana i hvala vam za ovaj divni transparent. Ja sam
Danas pre 43 minuta
Radar pre 39 minuta
Danas pre 43 minuta
Danas pre 23 minuta
Danas pre 43 minuta
Blic pre 1 sat