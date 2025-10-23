Skup pristalica SNS-a u Ćacilendu: Vučić održao govor

Danas pre 5 sati  |  FoNet
Skup pristalica SNS-a u Ćacilendu: Vučić održao govor

Građani se večeras okupljaju na Trgu Nikole Pašića, gde se mesecima nalazi šatorsko naselje, da bi pružili podršku Milanu Bogdanoviću, koji je tu danas ranjen iz vatrenog oružja.

Okupljenima se obraća Aleksandar Vučić. Među okupljenima su i predsednik Aleksandar Vučić, ministar odbrane Bratislav Gašić, kao i Dejan Tomašević, Darija Kisić, Mihailo Jovanović. Vučić je izjavio da je Milan Bogdanović „primio metak“ zbog toga što neko nije mogao da istrpi da postoje ljudi koji drugačije misle, iako oni nikoga nisu pipnuli, ni ugrozili. Vučić je rekao da je kamp postao simbol slobode, „najslobodnije mesto u srcu Evrope“ koje se suprotstavlja
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Skup podrške Milanu Bogdanoviću: Vučić ispred Skupštine: "Mi moramo da sačuvamo mir, oni su nam pokazali koliko su…

Skup podrške Milanu Bogdanoviću: Vučić ispred Skupštine: "Mi moramo da sačuvamo mir, oni su nam pokazali koliko su neodgovorni" (foto/video)

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićDejan TomaševićSNSPredsednik SrbijeBratislav GašićBratislava

Društvo, najnovije vesti »

Vučić na dodeli rešenja ženama preduzetnicama dobitnicama sredstava

Vučić na dodeli rešenja ženama preduzetnicama dobitnicama sredstava

RTV pre 8 minuta
Dnevnik Milovana Đilasa: Sve je odmah bilo jasno…

Dnevnik Milovana Đilasa: Sve je odmah bilo jasno…

Velike priče pre 7 minuta
Ees sistem startovao, ali to nije jedina novina: Od sledeće godine ćemo morati i da plaćamo ulazak u EU: Evo koliko

Ees sistem startovao, ali to nije jedina novina: Od sledeće godine ćemo morati i da plaćamo ulazak u EU: Evo koliko

Blic pre 8 minuta
Srbi sve kraće žive: Dva su ključna razloga, jedan je od pre 5, drugi od pre 10 godina, evo i koji

Srbi sve kraće žive: Dva su ključna razloga, jedan je od pre 5, drugi od pre 10 godina, evo i koji

Blic pre 33 minuta
Amazon na udaru! Nju Džersi tuži kompaniju zbog diskriminacije trudnica i radnika sa invaliditetom

Amazon na udaru! Nju Džersi tuži kompaniju zbog diskriminacije trudnica i radnika sa invaliditetom

Blic pre 1 sat