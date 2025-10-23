„Gluma je njeno veličanstvo, a ja sam samo njen podanik“: Bogdanu Dikliću uručena Nagrada „Dobričin prsten“

Danas pre 48 minuta  |  Beta
Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS) uručilo je večeras Nagradu za životno delo „Dobričin prsten“ glumcu Bogdanu Dikliću, koji je poručio da je gluma „njeno veličanstvo“, a da je on samo njen podanik. – Jako lepa svečanost posvećena njenom veličanstvu glumi, nikako pojedincu.

Nisam ja skroman ni iskreno, ni lažno, nego je to naprosto tako. Gluma je dominanta, njeno veličanstvo, a ja sam samo njen podanik- rekao je Diklić, koji je 37. laureat najvišeg glumačkog priznanja u Srbiji. Predsednik UDUS Pavle Pekić rekao je da se ovim priznanjem Diklić pridružuje plejadi najvećih glumaca i glumica ove zemlje. Prethodna laureatkinja glumica Anita Mančić pročitala je obrazloženje u kojem se ističe da se nagrada dodeljuje glumcu čija je igra
