„Gluma je njeno veličanstvo, a ja sam samo njen podanik“: Bogdanu Dikliću uručena Nagrada „Dobričin prsten“

Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS) uručilo je večeras Nagradu za životno delo „Dobričin prsten“ glumcu Bogdanu Dikliću, koji je poručio da je gluma „njeno veličanstvo“, a da je on samo njen podanik. – Jako lepa svečanost posvećena njenom veličanstvu glumi, nikako pojedincu.

Nisam ja skroman ni iskreno, ni lažno, nego je to naprosto tako. Gluma je dominanta, njeno veličanstvo, a ja sam samo njen podanik- rekao je Diklić, koji je 37. laureat najvišeg glumačkog priznanja u Srbiji. Predsednik UDUS Pavle Pekić rekao je da se ovim priznanjem Diklić pridružuje plejadi najvećih glumaca i glumica ove zemlje. Prethodna laureatkinja glumica Anita Mančić pročitala je obrazloženje u kojem se ističe da se nagrada dodeljuje glumcu čija je igra