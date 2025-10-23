Bogdan Diklić osvojio "Dobričin prsten": Glumcu Nagradu za životno delo Udruženja dramskih umetnika Srbije uručila Anita Mančić (foto)

Glumcu Bogdanu Dikliću večeras je uručena Nagrada za životno delo "Dobričin prsten" za 2024. godinu na svečanosti u Jugoslovenskom dramskom pozorištu (JDP).

"Jako lepa svečanost posvećena njenom veličanstvu glumi, nikako pojedincu. Gluma je dominantna. Ja sam samo njen podanik i paž", poručio je Diklić primajući nagradu, pozdravljen ovacijama ispunjenog JDP-a. Diklić je 37. dobitnik glumačkog priznanja koje tradicionalno dodeljuje Udruženje dramskih umetnika Srbije (UDUS), a odluku je krajem prošle godine jednoglasno doneo žiri u kome su bili Mirjana Karanović, Anita Mančić i Boris Isaković. Prethodni laureat
Mirjana KaranovićPozorišteBogdan DiklićBoris Isaković

