Pobedio strah u vodi, ubacio Lejkersima 35 pooena, pa krenuo u Evropu: Ko je Džered Batler, novi košarkaš Crvene zvezde?

Danas pre 49 minuta  |  N. A.
Pobedio strah u vodi, ubacio Lejkersima 35 pooena, pa krenuo u Evropu: Ko je Džered Batler, novi košarkaš Crvene zvezde?

Dojučerašnji NBA košarkaš Džered Batler je novi igrač Crvene zvezde.

Batler je rođen je u Luizijani 2000. godine, a visok je 191cm. U NBA je za četiri godine odigrao 148 utakmica. U 21. godini draftovan je kao 40. pik druge runde. Draftovali su ga Nju Orleans Pelikani, ali je u okviru trejda preko Memfis Grizlija završio u Juta Džezu. Igrao je nakon toga za Oklahoma Siti, Vašingtonn Vizardse, a početkom ove godine prešao je u Filadelfiju seventisikserse. Pored ovih klubova, tokom četiri godine igrao je i u Razvojnoj ligi. Imao je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Batler novo pojačanje Crvene zvezde

Batler novo pojačanje Crvene zvezde

Sportski žurnal pre 3 sata
Džared Batler novi igrač Crvene zvezde

Džared Batler novi igrač Crvene zvezde

RTS pre 3 sata
Ubacio Lejkersima 35 poena, pa došao u crvenu zvezdu! Pre samo devet dana razbio je velikog Luku Dončića! Pogledajte kakva…

Ubacio Lejkersima 35 poena, pa došao u crvenu zvezdu! Pre samo devet dana razbio je velikog Luku Dončića! Pogledajte kakva "zver" stiže na Mali Kalemegdan!

Kurir pre 3 sata
Amerikanac DžERED Batler novo pojačanje Crvene zvezde: Iz najbolje NBA sezone u dresu Siksersa stiže u Beograd

Amerikanac DžERED Batler novo pojačanje Crvene zvezde: Iz najbolje NBA sezone u dresu Siksersa stiže u Beograd

Dnevnik pre 4 sati
Pogledajte kakvu "zver" je Zvezda dovela VIDEO

Pogledajte kakvu "zver" je Zvezda dovela VIDEO

B92 pre 4 sati
Zvezda ozvaničila dolazak velikog pojačanja!

Zvezda ozvaničila dolazak velikog pojačanja!

Sport klub pre 5 sati
Nba bek stigao u Crvenu zvezdu: Džareda Batlera jurilo pola Evrope, on odabrao Beograd

Nba bek stigao u Crvenu zvezdu: Džareda Batlera jurilo pola Evrope, on odabrao Beograd

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBACrvena ZvezdaFiladelfija

Sport, najnovije vesti »

Pokrenuta istraga o uzroku smrti šahiste Danijela Narodickog

Pokrenuta istraga o uzroku smrti šahiste Danijela Narodickog

BBC News pre 44 minuta
Nema okupljanja u Bragi: Policija zadržala Delije u Portu

Nema okupljanja u Bragi: Policija zadržala Delije u Portu

Sport klub pre 23 minuta
Pokrenuta istraga o uzroku smrti šahiste Danijela Narodickog

Pokrenuta istraga o uzroku smrti šahiste Danijela Narodickog

Danas pre 43 minuta
Peh za Partizan - povredio se Jovan Milošević!

Peh za Partizan - povredio se Jovan Milošević!

Sportske.net pre 42 minuta
Minhen na nogama - Dinvidi zvanično Bajernov!

Minhen na nogama - Dinvidi zvanično Bajernov!

Sportske.net pre 12 minuta