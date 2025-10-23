Pobedio strah u vodi, ubacio Lejkersima 35 pooena, pa krenuo u Evropu: Ko je Džered Batler, novi košarkaš Crvene zvezde?

Dojučerašnji NBA košarkaš Džered Batler je novi igrač Crvene zvezde.

Batler je rođen je u Luizijani 2000. godine, a visok je 191cm. U NBA je za četiri godine odigrao 148 utakmica. U 21. godini draftovan je kao 40. pik druge runde. Draftovali su ga Nju Orleans Pelikani, ali je u okviru trejda preko Memfis Grizlija završio u Juta Džezu. Igrao je nakon toga za Oklahoma Siti, Vašingtonn Vizardse, a početkom ove godine prešao je u Filadelfiju seventisikserse. Pored ovih klubova, tokom četiri godine igrao je i u Razvojnoj ligi. Imao je