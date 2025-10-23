Strane direktne investicije u Srbiji prepolovljene

Forbes pre 10 sati  |  Agencije
Strane direktne investicije u Srbiji prepolovljene

Neto strane direktne investicije (SDI) u Srbiji tokom osam meseci ove godine iznosile su 1,49 milijardi evra i manje su za čak 54 odsto u odnosu na isti period prošle godine, vidi se iz dokumentacije koju je objavila Narodna banka Srbije (NBS), piše Nova ekonomija.

Ukupna strana direktna ulaganja u Srbiju za osam meseci iznosila su 2,3 milijardi evra, ali se neto rezultat dobija kada se oduzmu ulaganja rezidenata Srbije u inostranstvo. Prema preliminarnim podacima za prvu polovinu 2025. godine, najveća ulaganja evidentirana su u prerađivačkoj industriji (23,9 odsto), stručnim, naučnim, inovacionim i tehničkim delatnostima (18,9 odsto), građevinarstvu (15,6 odsto), trgovini na veliko i trgovini na malo (14,5 odsto).
Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka SrbijeInvesticije

