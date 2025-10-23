Akcije auto-kompanije Volvo Cars porasle 33 odsto

Biznis.rs pre 4 sati  |  Redakcija Biznis.rs
Akcije auto-kompanije Volvo Cars porasle 33 odsto

nakon bolje nego očekivanog profita za treći kvartal

Akcije švedskog proizvođača automobila Volvo Cars porasle su više od 33 odsto u četvrtak, nakon što je kompanija ostvarila profit iznad očekivanja tržišta u trećem kvartalu. Za period jul–septembar, Volvo Cars, koji je u vlasništvu kineske kompanije Geely Holding, prijavio je operativni prihod od 6,4 milijarde švedskih kruna (680,4 miliona dolara), što je znatno iznad projekcija analitičara i više u odnosu na 616 miliona dolara iz prethodne godine, prema
Otvori na biznis.rs

Povezane vesti »

Akcije kompanije Volvo skočile za 41 odsto

Akcije kompanije Volvo skočile za 41 odsto

Bloomberg Adria pre 51 minuta
Srednji kurs dinara za evro u petak 117,2347 dinara

Srednji kurs dinara za evro u petak 117,2347 dinara

Politika pre 46 minuta
Zašto su strane direktne investicije u dramatičnom padu

Zašto su strane direktne investicije u dramatičnom padu

Vreme pre 1 sat
UK: Rast prodaje Unilevera u trećem kvartalu od 3,9%

UK: Rast prodaje Unilevera u trećem kvartalu od 3,9%

InStore pre 5 sati
Strane direktne investicije u Srbiji prepolovljene

Strane direktne investicije u Srbiji prepolovljene

Forbes pre 7 sati
Neto strane direktne investicije smanjene za 54 odsto u odnosu na isti period prošle godine

Neto strane direktne investicije smanjene za 54 odsto u odnosu na isti period prošle godine

Biznis i finansije pre 6 sati
Kineska ekonomija u prvih devet meseci 2025. porasla za 5,2 odsto međugodišnje

Kineska ekonomija u prvih devet meseci 2025. porasla za 5,2 odsto međugodišnje

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VolvoDolarAutomobili

Ekonomija, najnovije vesti »

Kineske državne kompanije obustavile kupovinu ruske nafte zbog američkih sankcija

Kineske državne kompanije obustavile kupovinu ruske nafte zbog američkih sankcija

Danas pre 2 minuta
Ove nedelje nova izmena Uredbe o ograničavanju marži

Ove nedelje nova izmena Uredbe o ograničavanju marži

Blic pre 1 minut
Đedović Handanović: Srbija razvija projekte za nove pravce i izvore snabdevanja gasom uz pomoć EU

Đedović Handanović: Srbija razvija projekte za nove pravce i izvore snabdevanja gasom uz pomoć EU

RTS pre 1 minut
Mali: Moguća i potrebna šira saradnja Srbije i Azerbejdžana

Mali: Moguća i potrebna šira saradnja Srbije i Azerbejdžana

RTV pre 6 minuta
Na klik do robe, ali i problema! Nemanja Antić za Kurir televiziju objasnio kako da budemo sigurni u internet kupovinu

Na klik do robe, ali i problema! Nemanja Antić za Kurir televiziju objasnio kako da budemo sigurni u internet kupovinu

Kurir pre 56 minuta