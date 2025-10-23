Akcije auto-kompanije Volvo Cars porasle 33 odsto

nakon bolje nego očekivanog profita za treći kvartal

Akcije švedskog proizvođača automobila Volvo Cars porasle su više od 33 odsto u četvrtak, nakon što je kompanija ostvarila profit iznad očekivanja tržišta u trećem kvartalu. Za period jul–septembar, Volvo Cars, koji je u vlasništvu kineske kompanije Geely Holding, prijavio je operativni prihod od 6,4 milijarde švedskih kruna (680,4 miliona dolara), što je znatno iznad projekcija analitičara i više u odnosu na 616 miliona dolara iz prethodne godine, prema