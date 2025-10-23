Akcije Nokije skočile više od 10 odsto, a evo i zašto

B92 pre 47 minuta
Kompanija Nokija je objavila izeštaj o profitu u trećem kvartalu, koji je bio iznad tržišnih očekivanja, pre svega zahvaljujući potražnji za uslugama iz oblasti optičke tehnologije i računarstva u oblaku.

To obuhvata i prodaju centara podataka fokusiranih na veštačku inteligenciju. Akcije kompanije porasle su jutros za 10,6 odsto, na 5,2 evra, što im je najviši nivo u više od tri godine, preneo je Rojters. Nokija je tako uvećala tržišnu vrednost za tri milijarde evra kompanije, na 30 milijardi evra. Kvartalna operativna dobit, zaključno sa septembrom, dostigla je nivo od 435 miliona evra, dok je u analizama agencije LSEG očekivano 342 miliona evra. Američke carine,
