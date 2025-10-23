Danas sunčano i toplo, uveče naoblačenje, temperatura do 25 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Danas sunčano i toplo, uveče naoblačenje, temperatura do 25 stepeni

Jutarnja temperatura će se kretati od pet do 13 stepeni, a najviša dnevna od 20 na istoku do 26 stepeni.

Naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će uveče zahvatiti Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom noći proširiće se i na ostale predele, temperatura će biti u padu, a vetar u skretanju na umeren severozapadni. U narednih sedam dana, do 30. oktobra, očekuje se postepeno svežije vreme uz čestu pojavu kiše i pljuskova, a lokalno se očekuje i veća količina padavina. U drugoj polovini sledeće sedmice biće suvo i malo toplije vreme. U Čačku će biti smena sunca
Otvori na glaszapadnesrbije.rs

Povezane vesti »

Sutra promenljivo i svežije, posle podne i uveče kiša i pljuskovi

Sutra promenljivo i svežije, posle podne i uveče kiša i pljuskovi

Serbian News Media pre 40 minuta
Kiša će liti kao iz kabla u Srbiju stižu pljuskovi sa grmljavinom i olujni vetar, nevreme samo što nije grunulo!

Kiša će liti kao iz kabla u Srbiju stižu pljuskovi sa grmljavinom i olujni vetar, nevreme samo što nije grunulo!

Alo pre 1 sat
Ovo je tačna satnica opasnog pogoršanja: Olujni vetar imaće udare od 80km/h, očekuju se potop i grmljavina

Ovo je tačna satnica opasnog pogoršanja: Olujni vetar imaće udare od 80km/h, očekuju se potop i grmljavina

Telegraf pre 1 sat
Danas sunčano i toplo za ovo doba godine

Danas sunčano i toplo za ovo doba godine

Stav.life pre 2 sata
Snažno nevreme stiže u Srbiju: Ovi delovi zemlje biće prvi na udaru, spremite se i na orkanske udare vetra

Snažno nevreme stiže u Srbiju: Ovi delovi zemlje biće prvi na udaru, spremite se i na orkanske udare vetra

Mondo pre 3 sata
Danas u Srbiji toplo i pretežno sunčano, uz jak vetar, uveče naoblačenje, kiša i pad temperature

Danas u Srbiji toplo i pretežno sunčano, uz jak vetar, uveče naoblačenje, kiša i pad temperature

Serbian News Media pre 3 sata
Nevreme stiže u Srbiju, spremite se! Ovi delovi naše zemlje biće prvi na udaru obilnih pljuskova, sledi i ovo

Nevreme stiže u Srbiju, spremite se! Ovi delovi naše zemlje biće prvi na udaru obilnih pljuskova, sledi i ovo

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakSremBačka

Vojvodina, najnovije vesti »

Izložba Božidara Mandića "Tehnoklizma" u SKCNS - od 6. novembra

Izložba Božidara Mandića "Tehnoklizma" u SKCNS - od 6. novembra

RTV pre 6 minuta
Veliko interesovanje za premijeru filma "Čovek - Motorna testera" i Anime Night 29. oktobra u Areni

Veliko interesovanje za premijeru filma "Čovek - Motorna testera" i Anime Night 29. oktobra u Areni

Moj Novi Sad pre 20 minuta
81 godina od oslobođenja Novog Sada: Dan kada je grad prodisao slobodu

81 godina od oslobođenja Novog Sada: Dan kada je grad prodisao slobodu

Luftika pre 20 minuta
Jesenji bazar na Slanoj bari: Za studente i sećanje

Jesenji bazar na Slanoj bari: Za studente i sećanje

Luftika pre 49 minuta
Razgovor s jakom andrejem vojevcem, rediteljem predstave „Slomljeno rebro” Zadatak umetnosti je postavljati pitanja

Razgovor s jakom andrejem vojevcem, rediteljem predstave „Slomljeno rebro” Zadatak umetnosti je postavljati pitanja

Dnevnik pre 56 minuta