SAD: Costco ostvario rast prodaje od 8,1% u 2025.

Kompanija je prijavila rast neto prodaje u 2025. za 8,1%, na 269,9 milijardi dolara, sa 249,6 milijardi dolara prošle godine.

Neto prodaja u četvrtom kvartalu porasla je za 8,0 procenata, na 84,4 milijarde dolara, sa 78,2 milijarde dolara prošle godine. Neto dobit za četvrti kvartal iznosila je 2,610 milijardi dolara, odnosno 5,87 dolara po razblaženoj akciji, u poređenju sa 2,354 milijarde dolara, odnosno 5,29 dolara po akciji prošle godine. Na godišnjem nivou, neto dobit iznosila je 8,099 milijardi dolara, odnosno 18,21 dolara po razblaženoj akciji, u poređenju sa 7,367 milijardi