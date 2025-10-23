Bleda partija Srbina u derbiju Floride: Jović počeo kao starter, ali nije se proslavio! Majami sezonu otvorio porazom!

Kurir pre 46 minuta
Bleda partija Srbina u derbiju Floride: Jović počeo kao starter, ali nije se proslavio! Majami sezonu otvorio porazom!

Košarkaši Majami Hita neslavno su započeli novu NBA sezonu.

U derbiju Floride Majami je na gostovanju poražen od ekipe Orlanda rezulatom 125:121. Nikola Jović, koji je nedavno potpisao novi četvorogodišnji ugovor sa Majami Hitom vredan 62.4 miliona dolara, počeo je utakmicu kao starter, što je jasan pokazatelj da trener Erik Spolstra ozbiljno računa na Srbina ove sezone. Međutim, bledu partiju prikazao je mladi as na premijeri. Meč je završio sa devet poena (0/3 za dva, 2/3 za tri, 3/4 slobodna bacanja), tri skoka, jednom
