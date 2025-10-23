Dnevni horoskop za 23. oktobar 2025: Vaga na ivici sukoba, Strelac ni slučajno da ne odustaje, a vi?

Mondo pre 1 sat  |  Tamara Veličković
Dnevni horoskop za 23. oktobar 2025: Vaga na ivici sukoba, Strelac ni slučajno da ne odustaje, a vi?

Dnevni horoskop za 23. oktobar 2025. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Dnevni horoskop za 23. oktobar 2025. godine kaže da ćete danas osetiti sklad između unutrašnjeg mira i spoljašnjih okolnosti, kao da se sve odvija po vašem ritmu.

Na poslu vas očekuje zanimljiva ponuda koja može da donese napredak. Ne odbijajte je odmah, već dobro razmislite. U ljubavi pokažite toplinu i pažnju, jer će mali gest partner posebno ceniti. Zdravlje dobro. Energija vas danas nosi napred, ali pokušajte da izbegnete brzoplete odluke. Detalji će odigrati ključnu ulogu. U ljubavi može da vas iznenadi neko iz prošlosti ili poznato lice u novom svetlu. Na poslu prihvatite tuđe ideje i sarađujte, jer zajednički rad
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Dnevni horoskop za 23. oktobar: Ovnove očekuje povoljan dan na poslu, Rakove finansijki dobitak, a Ribe...

Dnevni horoskop za 23. oktobar: Ovnove očekuje povoljan dan na poslu, Rakove finansijki dobitak, a Ribe...

Kurir pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Horoskop

Zabava, najnovije vesti »

"Gledao me je u jutarnjem, A sutradan je preminuo" Voditeljka RTS zbog očeve smrti patila četiri godine: Bila sam ljuta...

"Gledao me je u jutarnjem, A sutradan je preminuo" Voditeljka RTS zbog očeve smrti patila četiri godine: Bila sam ljuta...

Kurir pre 19 minuta
Dnevni horoskop za 23. oktobar: Ovnove očekuje povoljan dan na poslu, Rakove finansijki dobitak, a Ribe...

Dnevni horoskop za 23. oktobar: Ovnove očekuje povoljan dan na poslu, Rakove finansijki dobitak, a Ribe...

Kurir pre 34 minuta
Uz pomoć ove dijete se istopila Anđelka Prpić: Nije gladovala i pridržavala se samo jednog pravila: "Jutro započinjem napitkom…

Uz pomoć ove dijete se istopila Anđelka Prpić: Nije gladovala i pridržavala se samo jednog pravila: "Jutro započinjem napitkom sasi"

Blic pre 44 minuta
Prvi srpski kolač se spremao bez šećera i rerne, a menjao je čokoladu: Šljivko nas vraća u detinjstvo!

Prvi srpski kolač se spremao bez šećera i rerne, a menjao je čokoladu: Šljivko nas vraća u detinjstvo!

Kurir pre 39 minuta
"Moji su bili dobrostojeći, rođena sam pod srećnom zvezdom": Voditeljka u javnosti u crnom od glave do pete - evo na šta je…

"Moji su bili dobrostojeći, rođena sam pod srećnom zvezdom": Voditeljka u javnosti u crnom od glave do pete - evo na šta je potrošila očevo bogatstvo (foto)

Blic pre 34 minuta