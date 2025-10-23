Dnevni horoskop za 23. oktobar 2025: Vaga na ivici sukoba, Strelac ni slučajno da ne odustaje, a vi?

Dnevni horoskop za 23. oktobar 2025. godine, evo šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Dnevni horoskop za 23. oktobar 2025. godine kaže da ćete danas osetiti sklad između unutrašnjeg mira i spoljašnjih okolnosti, kao da se sve odvija po vašem ritmu.

Na poslu vas očekuje zanimljiva ponuda koja može da donese napredak. Ne odbijajte je odmah, već dobro razmislite. U ljubavi pokažite toplinu i pažnju, jer će mali gest partner posebno ceniti. Zdravlje dobro. Energija vas danas nosi napred, ali pokušajte da izbegnete brzoplete odluke. Detalji će odigrati ključnu ulogu. U ljubavi može da vas iznenadi neko iz prošlosti ili poznato lice u novom svetlu. Na poslu prihvatite tuđe ideje i sarađujte, jer zajednički rad