Oglasio se Dragan Stanković posle vesti da Jovana ima novog dečka: Evo šta je poručio bivšoj devojci i Tigru

Voditeljka jutarnjeg programa na Pink televiziji, Jovana Jeremić, uživa u novoj ljubavi.

Posle teškog perioda i svih izazova koji su iza nje, raskida veze sa biznismenom Draganom Stankovićem i voditeljka je napokon srećna. Jovana je, kako saznaju domaći mediji, ušla u emotivnu vezu sa kik-bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom. Pogledajte fotografije novog dečka Jovane Jeremić: Njen bivši partner Dragan Stanković se oglasio tim povodom. "Ja nisam nešto video, samo sam malo prelistao i guglao i video. U svakom slučaju, želim puno sreće i lepih trenutaka i