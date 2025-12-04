Oglasio se Dragan Stanković posle vesti da Jovana ima novog dečka: Evo šta je poručio bivšoj devojci i Tigru

Mondo pre 4 sati  |  Ana Živančević
Oglasio se Dragan Stanković posle vesti da Jovana ima novog dečka: Evo šta je poručio bivšoj devojci i Tigru

Voditeljka jutarnjeg programa na Pink televiziji, Jovana Jeremić, uživa u novoj ljubavi.

Posle teškog perioda i svih izazova koji su iza nje, raskida veze sa biznismenom Draganom Stankovićem i voditeljka je napokon srećna. Jovana je, kako saznaju domaći mediji, ušla u emotivnu vezu sa kik-bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom. Pogledajte fotografije novog dečka Jovane Jeremić: Njen bivši partner Dragan Stanković se oglasio tim povodom. "Ja nisam nešto video, samo sam malo prelistao i guglao i video. U svakom slučaju, želim puno sreće i lepih trenutaka i
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Oglasio se dečko Jovane Jeremić: Nakon što se saznalo da je u vezi sa voditeljkom, Tigar podelio snimak iz spa centra…

Oglasio se dečko Jovane Jeremić: Nakon što se saznalo da je u vezi sa voditeljkom, Tigar podelio snimak iz spa centra: "Opuštanje"

Blic pre 2 sata
Dečko Jovane Jeremić čuva uspomenu na bivšu: Pre voditeljke ljubio ovu lepoticu! (foto)

Dečko Jovane Jeremić čuva uspomenu na bivšu: Pre voditeljke ljubio ovu lepoticu! (foto)

Alo pre 1 sat
Oglasio se Tigar nakon što je otkriveno da je u vezi sa Jovanom Jeremić: Evo gde uživa nakon što je uradio ovo

Oglasio se Tigar nakon što je otkriveno da je u vezi sa Jovanom Jeremić: Evo gde uživa nakon što je uradio ovo

Telegraf pre 2 sata
Ovu zgodnu lepoticu je dečko Jovane Jeremić ljubio pre nje: Tigar još čuva uspomene na nju, "Dani sreće"

Ovu zgodnu lepoticu je dečko Jovane Jeremić ljubio pre nje: Tigar još čuva uspomene na nju, "Dani sreće"

Blic pre 3 sata
"Guglao sam i video, pretpostavljam da joj on odgovara" Oglasio se Dragan Stanković nakon vesti da Jovana Jeremić ima novog…

"Guglao sam i video, pretpostavljam da joj on odgovara" Oglasio se Dragan Stanković nakon vesti da Jovana Jeremić ima novog dečka

Blic pre 4 sati
Otkriveno koliko je Jovanin dečko stariji od nje! Milioner gazi 5. deceniju života!

Otkriveno koliko je Jovanin dečko stariji od nje! Milioner gazi 5. deceniju života!

Alo pre 4 sati
Jovanin dečko čuva uspomenu na bivšu! Tigar je pre njen, ljubio ovu lepoticu: Obraćao joj se samo ovako!

Jovanin dečko čuva uspomenu na bivšu! Tigar je pre njen, ljubio ovu lepoticu: Obraćao joj se samo ovako!

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Pink televizijaJovana Jeremić

Zabava, najnovije vesti »

Švedska na nogama: Raspisana crvena Interpol poternica za Mariom Martinovićem, prevario državu za skoro pola miliona evra…

Švedska na nogama: Raspisana crvena Interpol poternica za Mariom Martinovićem, prevario državu za skoro pola miliona evra, poslednji put primećen ovde

Blic pre 9 minuta
Nataša Alimpić razotkrila prevaranta koji se lažno predstavljao kao saradnik emisije "Ceca Show" - Ceca poručila: "Ljuta sam…

Nataša Alimpić razotkrila prevaranta koji se lažno predstavljao kao saradnik emisije "Ceca Show" - Ceca poručila: "Ljuta sam, taj čovek mora da odgovara!"

Blic pre 4 minuta
Poznati na koncertu Nenada Kneževića Kneza Suzana Mančić u lepršavoj suknji, Princ od Vranje sa naočarima na licu: Skockali se…

Poznati na koncertu Nenada Kneževića Kneza Suzana Mančić u lepršavoj suknji, Princ od Vranje sa naočarima na licu: Skockali se za spektakl

Blic pre 39 minuta
Kada je video šta se nalazi u novčaniku pronađenom na Vračaru, Srđan je odlučio da pronađe Jelenu po svaku cenu.

Kada je video šta se nalazi u novčaniku pronađenom na Vračaru, Srđan je odlučio da pronađe Jelenu po svaku cenu.

Blic pre 1 sat
Na motoru snimila vrele scene sa polugolim muškarcem Žene odlepile za napucanim manekenom iz spota Tee Tairović: Evo o kome je…

Na motoru snimila vrele scene sa polugolim muškarcem Žene odlepile za napucanim manekenom iz spota Tee Tairović: Evo o kome je reč

Blic pre 54 minuta