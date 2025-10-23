Novi veliki udarac za Putina, "braća" im okrenula leđa: Kinezi obustavili kupovinu ruske nafte

Mondo pre 40 minuta  |  Uroš Matejić
Novi veliki udarac za Putina, "braća" im okrenula leđa: Kinezi obustavili kupovinu ruske nafte

Velike kineske državne naftne kompanije privremeno su obustavile kupovinu ruske nafte koja se transportuje morskim putem, nakon što su Sjedinjene Države uvele sankcije protiv Rosnjefta i Lukoila, dva najveća ruska naftna giganta.

Kako navodi Rojtersu, pozivajući se na nekoliko trgovinskih izvora, odluka Pekinga dolazi u trenutku kada indijske rafinerije, najveći kupci ruske nafte, koja se transportuje tankerima, planiraju da značajno smanje uvoz iz Moskve kako bi se pridržavale američkih mera uvedenih zbog ruske invazije na Ukrajinu. Nagli pad potražnje iz Kine i Indije, dva najvažnija kupca ruske nafte, mogao bi ozbiljno da pogodi prihode Moskve i istovremeno primora najveće svetske
Ključne reči

MoskvaUkrajinaPekingIndijaKinanafta

