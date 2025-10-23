(Radarski snimak) Što smo uživali u toplom vremenu - uživali smo: Stiže potop, a sve počinje večeras u 8

Što smo uživali u toplom vremenu - uživali smo! Krajem dana u Srbiju stižu kišni oblaci, a ubrzo potom će da pljušti kiša u celoj Srbija.

Sa skoro letnjih temperatura preko noći nam ponovo stiže pravi jesenji preokret - zahlađenje uz kišu. Tačno u 20 časova večeras, prvi delove Srbije biće zahvaćeni kišnim oblacima. Aktuelne vremenske prilike znatno su iznad proseka, na šta su u vremenskoj najavi skrenuli pažnju i iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ). "Danas je toplo i veoma toplo vreme za ovaj period godine, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana na jugu