Uživo Braga - Crvena zvezda: Kakav promašaj Radonjića!

Crvena zvezda je opet u Portugalu i ovoga puta se nada da će se u Beograd vratiti s pozitivnim rezultatom.

Od 18.45 počinje meč protiv Brage, u čuvenom "kamenolomu", a Vladan Milojević se nada da će njegova ekipa osvojiti prva tri boda u ovoj sezoni grupne faze Lige Evrope. Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija! Bila je bolja Zvezda sve do sada, ali iz prvog ozbiljnijeg napada Brage - opasno i po Mateuša. Sreća da je šut Zalazara prvo izblokirao Rodrigao, moglo je da bude neprijatno... Za to vreme Seol se žali na povredu. Dobio