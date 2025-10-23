Evroligaški sudija uhapšen zbog sumnje u povezanost sa organizovanom kriminalnom grupom

Morava info pre 11 minuta  |  Sport klub
Evroligaški sudija uhapšen zbog sumnje u povezanost sa organizovanom kriminalnom grupom

Poznati košarkaški sudija Uroš Nikolić uhapšen je u međunarodnoj policijskoj akciji zbog sumnje u povezanost sa organizovanom kriminalnom grupom.

Nikolić je uhapšen u sredu u Beogradu u velikoj akciji policije koja je vođena po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, a zbog sumnje da je deo organizovane kriminalne grupe osumnjičene za teška krivična dela, preneo je u četvrtak Blic. U akciji policije uhapšeno je deset osoba. Nikolić je na listi evroligaških sudija i ove sezone. Ali i na listi sudija ABA lige i Košarkaške lige Srbije. Trebalo da bi da bude saslušan u petak u Javnom tužilaštvu za
