Vreme danas sunčano i toplo, uveče naoblačenje

U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, i toplo i veoma toplo za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i olujne udare. Jutarnja temperatura će se kretati od pet do 13 stepeni, a najviša dnevna od 20 na istoku do 26 stepeni na zapadu Srbije. Naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će uveče zahvatiti Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom noći proširiće se i na ostale predele, temperatura će biti u padu, a vetar u skretanju na umeren severozapadni. U