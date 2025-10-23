Dačić: Anđelković nije bio učesnik skupa ispred Skupštine, došao da izvrši nasilje

NIN pre 49 minuta  |  Tanjug
Dačić: Anđelković nije bio učesnik skupa ispred Skupštine, došao da izvrši nasilje

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da Vladan Anđelković koji je u sredu pucao nije bio učesnik skupa ispred Skupštine Srbije, kako to tvrdi deo opozicije, već je došao namerno i ciljano da zapali šatore i puca na one koji se tu nađu.

Dačić je za RTS rekao da je ovog jutra mirno ispred Skupštine Srbije, ali je, kako je naveo, bilo mirno i prethodnih dana, dok se u sredu dogodio taj brutalni napad. Dodao je da su odmah na licu mesta u sredu sačinjeni policijski izveštaji i da je policija brzom i efikasnom intervencijom sprečila veću tragediju. Prema njegovim rečima, Anđelković je ušao u jedan od šatora i pokušao da ga zapali, a pritom je pucao na lica koja je tu susreo i ranio Milana Bogdanovića.
