Dačić: Anđelković nije bio učesnik skupa, došao da izvrši ciljani napad

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da Vladan Anđelković, koji je u sredu pucao ispred Skupštine Srbije, nije bio učesnik skupa ispred Skupštine, kako to tvrdi deo opozicije, već je došao namerno i ciljano da zapali šatore i puca na one koji se tu nađu.

Dačić je za RTS rekao da je ovog jutra mirno ispred Skupštine Srbije, ali je, kako je naveo, bilo mirno i prethodnih dana, dok se u sredu dogodio taj brutalni napad. Dodao je da su posle napada odmah na licu mesta sačinjeni policijski izveštaji i da je policija brzom i efikasnom intervencijom sprečila veću tragediju. Prema njegovim rečima, Anđelković je ušao u jedan od šatora i pokušao da ga zapali, a pritom je pucao na lica koja je tu susreo i ranio Milana
