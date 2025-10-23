"U pogledu sam mu videla nešto mračno": Žitelji Rijeke prepoznali napadača na Ćacilend, godinama im dolazio na plažu: "Pričao nam je da je čuvao Jovanku Broz"

Blic pre 1 sat
"U pogledu sam mu videla nešto mračno": Žitelji Rijeke prepoznali napadača na Ćacilend, godinama im dolazio na plažu: "Pričao…

Vladan Anđelković (70), napadač koji je juče pucao tokom napada na Ćacilend i ranio Milana Bogdanovića u ovom kampu ispred Skupštine Srbije, a potom i zapalio jedan od šatora, dobro je poznat stanovnicima Rijeke.

- Inače je bio jači muškarac, u formi, no ovoga leta su se kasno pojavili na plaži te je izgledao loše. Nismo mogli ni da zamislimo šta će da se dogodi samo nekoliko meseci kasnije - pričaju Riječani, a prenosi Novi list. Šok i neverica zavladali su među Riječanima koji se kupaju na jednoj od poznatih riječkih plaža nakon što su u vestima o napadu na Ćacilend ugledali poznato lice. Pogledajte iskaz Vladana Anđelkovića nakon hapšenja: U prvom trenutku pomislili su
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Napadač iz Beograda godinama živeo u Hrvatskoj, hvalio se da je čuvao Jovanku Broz

Napadač iz Beograda godinama živeo u Hrvatskoj, hvalio se da je čuvao Jovanku Broz

Politika pre 2 sata
Dačić: Ispred Skupštine Srbije se dogodio ciljani napad, policija je sprečila veću tragediju

Dačić: Ispred Skupštine Srbije se dogodio ciljani napad, policija je sprečila veću tragediju

Pravda pre 4 sati
Šta o pucnjavi ispred Skupštine i Rezoluciji EP kaže Ivica Dačić?

Šta o pucnjavi ispred Skupštine i Rezoluciji EP kaže Ivica Dačić?

Danas pre 4 sati
Dačić za RTS: Ispred Skupštine Srbije se dogodio ciljani napad, policija je sprečila veću tragediju

Dačić za RTS: Ispred Skupštine Srbije se dogodio ciljani napad, policija je sprečila veću tragediju

RTS pre 3 sata
Dačić: Anđelković nije bio učesnik skupa, došao da izvrši ciljani napad

Dačić: Anđelković nije bio učesnik skupa, došao da izvrši ciljani napad

Telegraf pre 4 sati
Dačić: Anđelković nije bio učesnik skupa ispred Skupštine, došao da izvrši nasilje

Dačić: Anđelković nije bio učesnik skupa ispred Skupštine, došao da izvrši nasilje

NIN pre 5 sati
Dačić o napadu kod Ćacilenda: Napadač nije bio učesnik skupa, došao ciljano da zapali i upuca

Dačić o napadu kod Ćacilenda: Napadač nije bio učesnik skupa, došao ciljano da zapali i upuca

Radio 021 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeRijeka

Politika, najnovije vesti »

Goci pisao predsednici EP: Vučićeve uvrede evroparlamentaraca vređaju zdrav razum i srpski narod

Goci pisao predsednici EP: Vučićeve uvrede evroparlamentaraca vređaju zdrav razum i srpski narod

N1 Info pre 27 minuta
Sastanak SNS i EPP nije najbolje prošao, ali male su šanse da naprednjaci budu kažnjeni

Sastanak SNS i EPP nije najbolje prošao, ali male su šanse da naprednjaci budu kažnjeni

N1 Info pre 11 minuta
Đilas o rezoluciji Evropskog parlamenta: Evropa se vraća po nas

Đilas o rezoluciji Evropskog parlamenta: Evropa se vraća po nas

Danas pre 26 minuta
Ministarka Mesarović: Na hrvatskoj granici doživela sam strašan tretman

Ministarka Mesarović: Na hrvatskoj granici doživela sam strašan tretman

Nedeljnik pre 27 minuta
Evroposlanik Tonin: Očekujemo da srpske vlasti promene ponašanje i prilagode se evropskim pravilima

Evroposlanik Tonin: Očekujemo da srpske vlasti promene ponašanje i prilagode se evropskim pravilima

Nova pre 17 minuta