Picula: Nasilje u Ćacilendu bilo neizbežno jer Vučićeve pristalice u njemu služe da intervenišu protiv protivnika režima

Nova pre 1 sat  |  Autor: N1
Specijalni izaslanik Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula kazao je da je u radu na Rezoluciji o Srbiji poslaničkim grupama "trebalo dva sata da nađu zajednički jezik".

O pucnjavi u Ćacilendu je kazao da je nasilje bilo neizbežno jer "Vučićeve pristalice u njemu služe da intervenišu" protiv protivnika režima. „Čini mi se da je taj prostor naseljen Vučićevim pristalicima i čini mi se da je to slika Vučićeve Srbije. Nasilje je bilo neizbežno jer su Vučićeve pristalice tu da intervenišu protiv svih kojima je ovaj režim dozlogrdio. Takav prostor treba vratiti svim građanima“, kazao je poslanik u razgovoru za N1. Evroposlanici su
