Policija zaustavila kolonu studenata iz Novog Pazara: Kod Kojserića traže da se pretrese kombi koji ih prati

Studenti koji su krenuli iz Novog Pazara pre osam dana, zaustavljeni su na putu, na osam kilometara od Kosjerića.

Kolona je zastala jer je policijsko vozilo sa blinkerima sa dvojicom policajaca u civilu, jer im traže da se pretrese kombi koji prati studente, kako javlja naš reporter. Ubrzo su stigle i dve marice. Student Inas Hodžić kazao je da su vozača kombija koji prenosi stvari zaustavili policijski službenici, a da su student primetili da ih prati vozilo sa blinkerima kada su prošli tablu Kosjerić. „Znam da su blinkeri zakonom zabranjeni. Kada sam prišao, pitao sam da li