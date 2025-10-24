Doček novopazarskih studenata u Kosjeriću (VIDEO)

Studenti koji su krenuli pre osam dana iz Novog Pazara kako bi 1. novembra bili u Novom Sadu, stigli su u Kosjerić gde su ih dočekali meštani uz vatromet.

Kako prenosi N1, deo Kosjeraca im se pridružio i na oko osam kilometara od Kosjerića, kada je policija zaustavila studente i zahtevala pretres kombija koji ih prati i prenosi stvari. Aktivistkinja Milena Orubović obratila se studentima i okupljenim građanima i kazala je da je Kosjeriću policija treći put za redom ukaljala obraz. „Gospodo policajci, vi ste saučesvovali u kriminalu na izborni dan u Kosjeriću. Vi ste onomad udarili na nas, svoje sugrađane, tukli ste