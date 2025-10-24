Kosjerić u transu: Deka zaigrao sa studentima uz vatromet (VIDEO)

Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) dočekani su u Kosjeriću, a sa njima je zaigralo i jedan deka iz ovog mesta.

Studenti koji su krenuli pre osam dana iz Novog Pazara kako bi 1. novembra bili u Novom Sadu, stigli su u Kosjerić gde su ih dočekali meštani uz vatromet. Oni su igrali uz pesmu “Freed from desire”, a sa njima i jedan deka. Na šeširu i prsluku nosio je studentske bedževe. View this post on Instagram A post shared by Uroš A. (@_lunja__) “Niko nije umoran, pešačimo osmi dan, u Kosjerić mi stigli smo, pobedi se smešimo”, uzvikivali su studenti. Deo Kosjeraca im se