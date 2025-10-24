Još jedna grupa Novopazaraca krenula peške za Novi Sad

Oni će prvog dana, podeljeni u tri ekipe po pet članova, pešačiti do Ušća, da bi drugog dana nastavili put do Kraljeva, a potom preko Kragujevca i Mladenovca, do Beograda.

Nakon toga će, zajedno sa građanima Beograda, pešačiti do Novog Sada. Student Fakulteta političkih nauka u Beogradu Davud Delimeđac kazao je da su studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru, koji su na pešačenje do Novog Sada krenuli prošlog četvrtka, njima napravili utaban put. “Oni su izazvali renesansu na Ibarskoj magistrali, Dolina jorgovana odiše mirisom Novog Pazara. Mi ćemo istim putem proći, mislim da nas građani svih mesta jedva očekuju, najavljeni su