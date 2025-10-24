Još jedna grupa studenata iz Novog Pazara krenula peške za Novi Sad FOTO

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Još jedna grupa studenata iz Novog Pazara krenula peške za Novi Sad FOTO

Grupa mladih Novopazaraca, okupljena oko Sandžačkog centra za demokratiju, krenula je jutros u štafetno pešačenje do Novog Sada kako bi u tom gradu 1. novembra odali poštu žrtvama pada renovirane nadstrešnice Železničke stanice.

Oni će prvog dana, podeljeni u tri ekipe, pešačiti do Ušća, da bi drugog dana nastavili put do Kraljeva, a potom preko Kragujevca i Mladenovca, do Beograda. Nakon toga će, zajedno sa građanima Beograda, pešačiti do Novog Sada. Student Fakulteta političkih nauka u Beogradu Davud Delimeđac kazao je da su studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru, koji su na pešačenje do Novog Sada krenuli prošlog četvrtka, njima utabali put. „Oni su izazvali renesansu na Ibarskoj
