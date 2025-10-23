Student DUNP-a: Zanemareni smo od strane policije, građani brinu za našu bezbednost

Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) osmi dan hodaju ka Novom Sadu, kako bi obeležili godišnjicu od pada nadstrešnice. Poručuju da su "zanemareni od strane policije" i da njihovu bezbednost na putu obezbeđuju građani. Uprkos umoru ističu da ne odustaju od cilja i pozivaju građane da im se pridruže na protestu u Valjevu 25. oktobra.

“Prvi put mogu da kažem da je sinoć bila teška ruta i jesmo se umorili. Išli smo preko 33 kilometara, išli smo uzbrdo, na sve to je padala kiša, prošli smo kroz klisuru, put je uzak nismo imali policijsku pratnju. Uveče kad je pao mrak, imali smo situaciju da smo izbegli udese, to jest umalo smo svedočili udesima”, rekao je student DUNP. Smatra da su studenti koji pešače potpuno “zanemareni od strane policije” i da “narod mora da obavlja posao policije za koji ih