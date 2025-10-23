Rektor Đokić: Studentska lista će imati sve veću podršku, jer je sve veće nezadovoljstvo vlašću

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić ocenio je da će studentska lista imati sve veću i veću podršku, i mada neki misle da će podrška da opadne vremenom, on misli suprotno.

"Sve je veće nezadovoljstvo vlastima, i ako izbori budu za godinu dana, mislim da će studenti imati još veću podršku nego sada, bez obzira šta se bude u međuvremenu dešavalo", rekao je Đokić u intervjuu za Vreme. Kako je naveo, "ono što je za tu listu interesantno i što ukazuje na to da studenti žele stvarno da država funkcioniše kako treba, a da nisu zainteresovani za vlast, jeste činjenica da na toj listi neće biti nijednog studenta". Na konstataciju da neki kažu