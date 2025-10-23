Samit Berlinskog procesa u Londonu: Kad migracije zasene evropske integracije Balkana
Radio 021 pre 1 sat | BBC News na srpskom
U danu kada su se lideri Zapadnog Balkana okupili u Londonu da razgovaraju o evropskoj budućnosti regiona, Velika Britanija je za ovaj deo sveta donela - paket sankcija.
Lauren Hurley / No 10 Downing Street Učesnici skupa u Londonu, na fotografiji nema premijera Srbije Đure Macuta U danu kada su se lideri Zapadnog Balkana okupili u Londonu da razgovaraju o evropskoj budućnosti regiona, Velika Britanija je za ovaj deo sveta donela - paket sankcija. Vlada Kira Starmera uvela je mere poput zamrzavanja imovine i zabrane putovanja za pojedince i grupe koje pomažu migrantima da se ilegalno dočepaju obala britanskih ostrva. „Postoji put