Samit Berlinskog procesa u Londonu: Kad migracije zasene evropske integracije Balkana

Radio 021 pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
Samit Berlinskog procesa u Londonu: Kad migracije zasene evropske integracije Balkana

U danu kada su se lideri Zapadnog Balkana okupili u Londonu da razgovaraju o evropskoj budućnosti regiona, Velika Britanija je za ovaj deo sveta donela - paket sankcija.

Lauren Hurley / No 10 Downing Street Učesnici skupa u Londonu, na fotografiji nema premijera Srbije Đure Macuta U danu kada su se lideri Zapadnog Balkana okupili u Londonu da razgovaraju o evropskoj budućnosti regiona, Velika Britanija je za ovaj deo sveta donela - paket sankcija. Vlada Kira Starmera uvela je mere poput zamrzavanja imovine i zabrane putovanja za pojedince i grupe koje pomažu migrantima da se ilegalno dočepaju obala britanskih ostrva. „Postoji put
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Samit Berlinskog procesa u Londonu: Kad migracije zasene evropske integracije Balkana

Samit Berlinskog procesa u Londonu: Kad migracije zasene evropske integracije Balkana

BBC News pre 41 minuta
Samit Berlinskog procesa u Londonu: Kad migracije zasene evropske integracije Balkana

Samit Berlinskog procesa u Londonu: Kad migracije zasene evropske integracije Balkana

Danas pre 1 sat
Samit Berlinskog procesa u Londonu: Kad migracije zasene evropske integracije Balkana

Samit Berlinskog procesa u Londonu: Kad migracije zasene evropske integracije Balkana

Južne vesti pre 1 sat
Samit Berlinskog procesa u Londonu: Kad migracije zasene evropske integracije Balkana

Samit Berlinskog procesa u Londonu: Kad migracije zasene evropske integracije Balkana

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanPremijer SrbijeVelika BritanijaLondon

Društvo, najnovije vesti »

Naslovne strane za četvrtak, 23. oktobar 2025. godine

Naslovne strane za četvrtak, 23. oktobar 2025. godine

Beta pre 1 minut
Dojče vele piše: Šta se to desilo kod Skupštine?

Dojče vele piše: Šta se to desilo kod Skupštine?

Danas pre 6 minuta
Bez nove dozvole – nema putovanja u EU: Od 2026. uveden novi sistem prelaska granica

Bez nove dozvole – nema putovanja u EU: Od 2026. uveden novi sistem prelaska granica

Ozon pre 6 minuta
Vernici slave brata i sestru pogubljene zbog vere u Hrista: Obavezno izgovorite jednu rečenicu za mir u porodici

Vernici slave brata i sestru pogubljene zbog vere u Hrista: Obavezno izgovorite jednu rečenicu za mir u porodici

Mondo pre 21 minuta
Samit Berlinskog procesa u Londonu: Kad migracije zasene evropske integracije Balkana

Samit Berlinskog procesa u Londonu: Kad migracije zasene evropske integracije Balkana

BBC News pre 41 minuta