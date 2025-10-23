Jović solidan u derbiju Floride, Rajaković ubedljivo slavio na gostovanju sa Torontom (VIDEO)

MAJAMI - Srpski košarkaš Nikola Jović upisao je devet poena u porazu Majami hita od Orlando medžika 125:121 na otvaranju NBA sezone. Darko Rajaković na klupi Toronto reptorsa je slavio u Atlanti nad Hoksima 138:118.

Vrlo dinaminačan derbi Floride pripao je domaćinu. Majami je preuzimao vođstvo tokom većeg dela prve i poslednje deonice. Orlando je bio u poziciji tima koji se vraća, prvo na prelazu iz drufe u treću deonicu i potom u samom finišu. Ekipa Orlanda sredinom poslednjeg prioda čini seriju 11:2 za vođstvo 115:113. Zatim u završnom minutu preko Sagsa i Bejna stiču vođstvo 123:119, koje Majami nije uspeo da anulira i bar obezbedi produžetak. Mlade uzdanice Medžika u