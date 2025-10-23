Jović solidan u derbiju Floride, Rajaković ubedljivo slavio na gostovanju sa Torontom (VIDEO)

RTV pre 5 sati  |  RTS, Tanjug
Jović solidan u derbiju Floride, Rajaković ubedljivo slavio na gostovanju sa Torontom (VIDEO)

MAJAMI - Srpski košarkaš Nikola Jović upisao je devet poena u porazu Majami hita od Orlando medžika 125:121 na otvaranju NBA sezone. Darko Rajaković na klupi Toronto reptorsa je slavio u Atlanti nad Hoksima 138:118.

Vrlo dinaminačan derbi Floride pripao je domaćinu. Majami je preuzimao vođstvo tokom većeg dela prve i poslednje deonice. Orlando je bio u poziciji tima koji se vraća, prvo na prelazu iz drufe u treću deonicu i potom u samom finišu. Ekipa Orlanda sredinom poslednjeg prioda čini seriju 11:2 za vođstvo 115:113. Zatim u završnom minutu preko Sagsa i Bejna stiču vođstvo 123:119, koje Majami nije uspeo da anulira i bar obezbedi produžetak. Mlade uzdanice Medžika u
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Jović skroman na NBA premijeri VIDEO

Jović skroman na NBA premijeri VIDEO

B92 pre 3 sata
Trijumf Rajakovića, Vukčević bez učinka, Bogdanović i Đurišić nisu igrali (video)

Trijumf Rajakovića, Vukčević bez učinka, Bogdanović i Đurišić nisu igrali (video)

Sportski žurnal pre 4 sati
Poraz Majamija na startu NBA sezone, Jović solidan (video)

Poraz Majamija na startu NBA sezone, Jović solidan (video)

Sportski žurnal pre 4 sati
NBA: Brutalne partije Janisa i Vembanjame, Rajaković ubedljivo slavio, Srbi se još bude (VIDEO)

NBA: Brutalne partije Janisa i Vembanjame, Rajaković ubedljivo slavio, Srbi se još bude (VIDEO)

Danas pre 5 sati
Poraz Majamija na startu NBA sezone Jović postigao devet poena

Poraz Majamija na startu NBA sezone Jović postigao devet poena

Dnevnik pre 5 sati
Tristanu mrvice, Bogdan DNP - debakl "staračkog doma" iz LA VIDEO

Tristanu mrvice, Bogdan DNP - debakl "staračkog doma" iz LA VIDEO

B92 pre 5 sati
Jović slab na otvaranju: Majami porazom počeo sezonu, Tristan bez ikakvog učinka!

Jović slab na otvaranju: Majami porazom počeo sezonu, Tristan bez ikakvog učinka!

Hot sport pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBATorontoderbiDarko Rajaković

Sport, najnovije vesti »

Pokrenuta istraga o uzroku smrti šahiste Danijela Naroditskog

Pokrenuta istraga o uzroku smrti šahiste Danijela Naroditskog

BBC News pre 18 minuta
Uhapšeni sudija ređao skandale: Nije svirao Beronu četvrtokorak za titulu, Partizan ga optužio da ih poslao kući, pa Zvezda…

Uhapšeni sudija ređao skandale: Nije svirao Beronu četvrtokorak za titulu, Partizan ga optužio da ih poslao kući, pa Zvezda uzela ABA titulu

Nova pre 22 minuta
Olimpijakos ponovo ostaje "kratkih rukava" - Dinvidi želi kao Karsen Edvards!

Olimpijakos ponovo ostaje "kratkih rukava" - Dinvidi želi kao Karsen Edvards!

Sportske.net pre 7 minuta
Mma borac žestoko isprebijan na ulici! Iz bizarnog razloga dobio ozbiljne batine - sav je u modricama i podlivima! Oglasio se…

Mma borac žestoko isprebijan na ulici! Iz bizarnog razloga dobio ozbiljne batine - sav je u modricama i podlivima! Oglasio se i otkrio šta se desilo! Video

Kurir pre 7 minuta
Obradović: Svesni smo situacije u kojoj se nalazimo, aktivni smo na tržištu

Obradović: Svesni smo situacije u kojoj se nalazimo, aktivni smo na tržištu

RTS pre 2 minuta