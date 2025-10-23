PEKING - Kineske državne naftne kompanije obustavile su kupnju ruske nafte putem mora nakon što je SAD uveo sankcije Rosnjeftu i Lukoilu, dvjema najvećim naftnim tvrtkama u Moskvi, otkrili su izvori ekskluzivno za Reuters.

Rafinerije u Indiji, koja je najveći kupac Rusije, također se spremaju znatno smanjiti uvoz nafte iz Moskve kako bi se uskladile s američkim sankcijama. Nagli pad potražnje za naftom od strane dva najveća ruska kupca opteretit će prihode Rusije od nafte i prisiliti najveće svjetske uvoznike da traže alternativne opskrbe i podignu globalne cijene. Kineske nacionalne naftne tvrtke PetroChina, Sinopec, CNOOC i Zhenhua Oil će se suzdržati od trgovanja ruskom naftom