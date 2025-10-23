Vašington uveo sankcije ruskim kompanijama „Rosnjeft“ i „Lukoil“

Sjedinjene Države su objavile novi paket sankcija Rusiji, kojim su obuhvaćene ruske naftne kompanije „Rosnjeft“ i „Lukoil“.

Sankcije su uvedene i protiv i još 34 podružnice ovih kompanija koje se nalaze u Rusiji. Prethodno je ministar finansija SAD Skot Besent najavio pooštravanje sankcija protiv Ruske Federacije 23. oktobra. U međuvremenu, Evropska unija usvojila je 19. paket sankcija Rusiji, koji pogađa ruske banke, kripto berze i kompanije u Indiji i Kini, saopštila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas na društvenim mrežama. Ona je dodala da Evropska unija takođe ograničava