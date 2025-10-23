Vašington uveo sankcije ruskim kompanijama „Rosnjeft“ i „Lukoil“

Sputnik pre 53 minuta
Vašington uveo sankcije ruskim kompanijama „Rosnjeft“ i „Lukoil“

Sjedinjene Države su objavile novi paket sankcija Rusiji, kojim su obuhvaćene ruske naftne kompanije „Rosnjeft“ i „Lukoil“.

Sankcije su uvedene i protiv i još 34 podružnice ovih kompanija koje se nalaze u Rusiji. Prethodno je ministar finansija SAD Skot Besent najavio pooštravanje sankcija protiv Ruske Federacije 23. oktobra. U međuvremenu, Evropska unija usvojila je 19. paket sankcija Rusiji, koji pogađa ruske banke, kripto berze i kompanije u Indiji i Kini, saopštila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas na društvenim mrežama. Ona je dodala da Evropska unija takođe ograničava
Eu: odobrila 19. paket sankcija usmerenih na ruski gas i "flotu u senci"

Eu: odobrila 19. paket sankcija usmerenih na ruski gas i "flotu u senci"

Blic pre 53 minuta
Eksplozija u fabrici municije u Rusiji: Broje se mrtvi, jezivi snimci šire se mrežama (video)

Eksplozija u fabrici municije u Rusiji: Broje se mrtvi, jezivi snimci šire se mrežama (video)

Blic pre 18 minuta
SAD uvele nove sankcije ruskim naftnim kompanijama

SAD uvele nove sankcije ruskim naftnim kompanijama

Nedeljnik pre 53 minuta
Hitno se oglasio Tramp! Doneo sam odluku o sastanku sa Putinom

Hitno se oglasio Tramp! Doneo sam odluku o sastanku sa Putinom

Pravda pre 53 minuta
Tramp otkazao sastanak sa Putinom, SAD uvele sankcije ruskim kompanijama Rosnjeft i Lukoil

Tramp otkazao sastanak sa Putinom, SAD uvele sankcije ruskim kompanijama Rosnjeft i Lukoil

NIN pre 53 minuta
Diplomatski udar iz Evrope "Veoma nam je drago, vidite šta smo sada uradili Rusiji"

Diplomatski udar iz Evrope "Veoma nam je drago, vidite šta smo sada uradili Rusiji"

Alo pre 23 minuta
Amerika uvela sankcije „Rosnjeftu" i „Lukoilu"

Amerika uvela sankcije „Rosnjeftu“ i „Lukoilu“

Politika pre 28 minuta
