"Neću da pričam sa tobom, ne obraćaj mi se" Luka oduvao Aneli čim mu je prišla, definitivno raskid!

Luka udario rečima Aneli u rijalitiju

Aneli Ahmić ušla je pre nekoliko dana u rijaliti Elita i svojim dolaskom napravila pravu pometnju. Naime, tokom razgovora ispred izolacije, Aneli je pitala Luku Vujovića da li je već razdvojio krevete, a on joj je odmah stavio do znanja da ne želi da razgovara s njom. - Šta je, šta ti je? Opet si zavalio tu u svoje odaje? Na koga ti prebacuješ loptu, je l' si se zaljubio? - upitala je Ahmićeva. - Ajde idi spavaj - odbrusio joj je Luka. ZadrugaOfficial Pogledaj