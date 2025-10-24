"Neću da pričam sa tobom, ne obraćaj mi se" Luka oduvao Aneli čim mu je prišla, definitivno raskid!

Alo pre 42 minuta
"Neću da pričam sa tobom, ne obraćaj mi se" Luka oduvao Aneli čim mu je prišla, definitivno raskid!

Luka udario rečima Aneli u rijalitiju

Aneli Ahmić ušla je pre nekoliko dana u rijaliti Elita i svojim dolaskom napravila pravu pometnju. Naime, tokom razgovora ispred izolacije, Aneli je pitala Luku Vujovića da li je već razdvojio krevete, a on joj je odmah stavio do znanja da ne želi da razgovara s njom. - Šta je, šta ti je? Opet si zavalio tu u svoje odaje? Na koga ti prebacuješ loptu, je l' si se zaljubio? - upitala je Ahmićeva. - Ajde idi spavaj - odbrusio joj je Luka. ZadrugaOfficial Pogledaj
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

"Neću da pričam sa tobom, ne obraćaj mi se": Luka odbrusio Aneli - oduvao je nikad žešće nakon što mu je prišla: "jel si se…

"Neću da pričam sa tobom, ne obraćaj mi se": Luka odbrusio Aneli - oduvao je nikad žešće nakon što mu je prišla: "jel si se zaljubio?"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Poznata voditeljka (56) slavi psu rođendan: Kupila mu tortu, sela na pod i objavila emotivan prizor iz doma "Oplemenjuješ…

Poznata voditeljka (56) slavi psu rođendan: Kupila mu tortu, sela na pod i objavila emotivan prizor iz doma "Oplemenjuješ život srećice naša"

Blic pre 7 minuta
Breskvica u plavoj haljini sa resama: Publika ne može da skine pogled sa nje - pohvalila stariju koleginicu: "ona je predivna…

Breskvica u plavoj haljini sa resama: Publika ne može da skine pogled sa nje - pohvalila stariju koleginicu: "ona je predivna osoba, čule smo se"

Blic pre 7 minuta
Let i led

Let i led

Radar pre 1 sat
"Čitava Srbija zna" Voditeljka Pinka se udala u zatvoru, a sada se skinula u bikini, a njena priča šokirala je javnost…

"Čitava Srbija zna" Voditeljka Pinka se udala u zatvoru, a sada se skinula u bikini, a njena priča šokirala je javnost: "Rasprodala sam sve što sam imala" (foto)

Alo pre 1 sat
"Neću da pričam sa tobom, ne obraćaj mi se" Luka oduvao Aneli čim mu je prišla, definitivno raskid!

"Neću da pričam sa tobom, ne obraćaj mi se" Luka oduvao Aneli čim mu je prišla, definitivno raskid!

Alo pre 42 minuta