Velika promena vremena! Posle 26 stepeni stiže hladan talas, a onda i sneg - poznato gde će prvo zavejati

Alo pre 3 sata
Posle toplog vremena i 26 stepeni, Srbiju očekuje novo zahlađenje. Tokom vikenda stižu kiša i pljuskovi, a početkom sledeće sedmice sneg na planinama poput Kopaonika, Zlatara i Tare

Posle jučerašnjih 26 stepeni, Srbiju je danas zahvatilo primetno osveženje. Temperature su pale i do 10 stepeni u odnosu na prethodni dan, a nestabilno vreme zadržaće se i tokom vikenda. Iako će biti promenljivo, očekuje se umereno toplo vreme, uz temperature u granicama proseka za kraj oktobra. Kako navodi meteorolog Đorđe Đurić u prognozi za Telegraf, u subotu se kiša očekuje pretežno u večernjim satima, dok će u nedelju padavine biti intenzivnije. Tokom noći
