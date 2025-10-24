Tramp i Kim, opet?

Južnokorejske vlasti saopštile su danas da postoje "velike" šanse da će se američki predsednik Donald Tramp sastati sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom tokom posete Korejskom poluostrvu sledeće nedelje.

Severna Koreja izgleda da "obraća pažnju na SAD, a razni znaci ukazuju na veliku mogućnost sastanka", navele su vlasti. Bela kuća je saopštila da će naredne nedelje u Južnoj Koreji biti održan sastanak Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga na marginama dvodnevnog samita zemalja Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK). Podsetimo, američki i severnokorejski lideri sastali su se 2018, a potom i 2019. kada je Tramp na kratko kročio na teritoriju Severne Koreje,