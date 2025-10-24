Tramp i Kim, opet?

B92 pre 1 sat
Tramp i Kim, opet?

Južnokorejske vlasti saopštile su danas da postoje "velike" šanse da će se američki predsednik Donald Tramp sastati sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom tokom posete Korejskom poluostrvu sledeće nedelje.

Severna Koreja izgleda da "obraća pažnju na SAD, a razni znaci ukazuju na veliku mogućnost sastanka", navele su vlasti. Bela kuća je saopštila da će naredne nedelje u Južnoj Koreji biti održan sastanak Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga na marginama dvodnevnog samita zemalja Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK). Podsetimo, američki i severnokorejski lideri sastali su se 2018, a potom i 2019. kada je Tramp na kratko kročio na teritoriju Severne Koreje,
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Južnokorejske vlasti: Velike šanse za sastanak Tramp-Kim naredne nedelje

Južnokorejske vlasti: Velike šanse za sastanak Tramp-Kim naredne nedelje

N1 Info pre 1 sat
Ceo svet na nogama! Sastaće se Tramp i Kim Džong UN?! Sprema se veliko iznenađenje na Korejskom poluostrvu tokom samita apek-a!…

Ceo svet na nogama! Sastaće se Tramp i Kim Džong UN?! Sprema se veliko iznenađenje na Korejskom poluostrvu tokom samita apek-a!

Kurir pre 26 minuta
Južnokorejske vlasti: Velike šanse za sastanak Tramp-Kim naredne nedelje

Južnokorejske vlasti: Velike šanse za sastanak Tramp-Kim naredne nedelje

Novi magazin pre 30 minuta
Prvi put posle 6 godina Bela kuća najavila sastanak Trampa i Sija

Prvi put posle 6 godina Bela kuća najavila sastanak Trampa i Sija

Alo pre 1 sat
Si dočekuje velikog rivala

Si dočekuje velikog rivala

Vesti online pre 2 sata
Kim Džong-UN konačno nagoveštava ko bi mogao da ga nasledi?! Sve više spekulacija o njegovom stanju, ovo je osoba koju vodi sa…

Kim Džong-UN konačno nagoveštava ko bi mogao da ga nasledi?! Sve više spekulacija o njegovom stanju, ovo je osoba koju vodi sa sobom i time podstiče nagađanja

Kurir pre 2 sata
Bela kuća: Sastanak Tramp-Si naredne nedelje u Južnoj Koreji

Bela kuća: Sastanak Tramp-Si naredne nedelje u Južnoj Koreji

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Severna KorejaJužna KorejaBela kućaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Muškarac umro nakon ujeda muve: Lekari ništa nisu mogli da urade: "Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod dovesti do ovoga"…

Muškarac umro nakon ujeda muve: Lekari ništa nisu mogli da urade: "Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod dovesti do ovoga"

Blic pre 16 minuta
Oglasio se Putin o sankcijama Trampa: Neprijateljski čin, imaće posledice

Oglasio se Putin o sankcijama Trampa: Neprijateljski čin, imaće posledice

Danas pre 16 minuta
(VIDEO) Objavljen snimak koji prikazuje trenutak bega pljačkaša iz Luvra

(VIDEO) Objavljen snimak koji prikazuje trenutak bega pljačkaša iz Luvra

Danas pre 17 minuta
Putinova “nova karta” Rusije

Putinova “nova karta” Rusije

Vesti online pre 1 minut
I ruski Lukoil pod američkim sankcijama: Kako će to uticati na Srbiju

I ruski Lukoil pod američkim sankcijama: Kako će to uticati na Srbiju

Moj Novi Sad pre 11 minuta