Dizel i benzin skuplji dinar po litru

Biznis.rs pre 2 sata  |  Redakcija Biznis.rs
Nove cene goriva

Litar evrodizela danas od 15 sati do petka, 31. oktobra u isto vreme koštaće maksimalno 193 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 177 dinara za litar. Dizel i benzin biće skuplji za po dinar po litru, jer je cena evrodizela iznosila 192 dinara po litru, a benzina 176 dinara po litru. Vlada Srbije donela je u julu uredbu kojom je produžena mera ograničenja cena goriva na još šest meseci. Najviša cena evrodizela sa PDV-om ograničena je na prosečnu
