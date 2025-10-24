Ana Brnabić raspisala izbore u Sečnju, evo kada će biti održani (video)

Blic
Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić raspisala je danas vanredne izbore u Sečnju za 30 novembar ove godine.

Ona je 1. oktobra potpisala odluku o raspisivanju lokalnih izbora u Negotinu i Mionici, koji će biti održani 30. novembra. - Za razliku od izbora za skupštine opština Mionica i Negotin, koje sam raspisala 1. oktobra, u Sečnju treba da se održe vanredni izbori, s obzirom na to da je Vlada Srbije 16. oktobra donela odluku o raspuštanju Skupštine opštine Sečanj - rekla je Brnabić nakon potpisivanja odluke, u obraćanju novinarima u holu Skupštine Srbije. Navela je da
