Raspisani lokalni izbori u Sečnju za 30. novembar

BEOGRAD - Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić potpisala je danas Odluku o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Sečanj za 30. novembar ove godine.

"Za razliku od izbora za skupštine opština Mionica i Negotin, koje sam raspisala 1. oktobra, u Sečnju treba da se održe vanredni izbori, s obzirom na to da je Vlada Srbije 16. oktobra donela odluku o raspuštanju Skupštine opštine Sečanj", rekla je Brnabić nakon potpisivanja odluke, u obraćanju novinarima u holu Skupštine Srbije. Navela je da je ta odluka Vlade stupila na snagu objavljivanjem u Službenom glasniku 17. oktobra. "Moja je obaveza, u skladu sa Zakon o