Raspisani izbori za opštinu Sečanj za 30. novembar

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je lokalne izbore za skupštinu opštine Sečanj za 30. novembar, kada se izbori održavaju i u Negotinu i Mionici. "Kao i do sada izražavam nadu i želju da sve protekne u miru, da vidimo fer utakmicu, takmičenje planova i programa.

Verujem da će građani izabrati najbolje kandidate da ih predstavljaju", rekla je Brnabić u skupštinskom holu. Ona je pojasnila da za razliku od Mionice i Negotina gde su redovni izbori raspisani 1. oktobra, u Sečnju se održavaju vanredni izbori jer vlada 16. oktobra donela odluku o raspuštanju skupštine te opštine. Razloge raspuštanja predsednica skupštine nije navela.