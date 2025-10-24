"Nećemo imati kantice, imaćemo, verujem, dovoljno struje" Vučić otkrio kako će Srbija prebroditi izazove u snabdevanju gasom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji "četvrtkom u 9" na RTS-u, govorio je i o energetskoj situaciji u Srbiji.

- Došao sam da kažem ljudima da ne brinu, prvi dan kad budemo imali probleme — mi ćemo uzeti da ih rešavamo i zaštiti Srbiju. Neće imati kantice, imaćemo verujem dovoljno struje, ali time moramo da se bavimo u godinama koje dolaze. Rešavaćemo i sve probleme s gasom. Upitan za razgovor sa Viktorom Orbanom, premijerom Mađarske, Vučić je otkrio da smo "dogovorili uvoz naftnih derivata sa MOL-om". - MOL nam je najveći uvoznik, da uveze veće količine, ali videli ste da
