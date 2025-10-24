Vučić o sankcijama NIS-u: Dogovorili smo uvoz sa MOL-om, ali požar u rafineriji komplikuje situaciju

Vučić o sankcijama NIS-u: Dogovorili smo uvoz sa MOL-om, ali požar u rafineriji komplikuje situaciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras na RTS-u da građani ne treba da brinu zbog sankcija koje su uvedene Naftnoj industriji Srbije (NIS), tvrdeći da država ima plan za obezbeđivanje energenata i stabilnost u snabdevanju. „Došao sam da kažem ljudima da ne brinu.

Prvi dan kad budemo imali probleme — mi ćemo ih rešavati i zaštititi Srbiju. Neće imati kantice, imaćemo, verujem, dovoljno struje, ali time moramo da se bavimo u godinama koje dolaze. Rešavaćemo i sve probleme s gasom“, rekao je Vučić. Govoreći o razgovoru sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, Vučić je naveo da je postignut dogovor o uvozu naftnih derivata preko kompanije MOL, koja je, kako je istakao, najveći uvoznik u Srbiju. Međutim, požar u jednoj od
