Prosečna avgustovska plata 105.590 dinara, medijalna 83.535 dinara

Prosečna bruto zarada za avgust iznosila je 146.026 dinara, a prosečna neto plata, dakle zarada bez poreza i doprinosa, 105.590 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Medijalna neto zarada za avgust iznosila je 83.535 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih primilo zaradu do ovog iznosa. Rast bruto i neto zarada u periodu januar-avgust 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 10,8 odsto nominalno, odnosno 6,1 odsto realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za avgust 2025. godine nominalno su veće za 9,3 odsto, a realno za 4,4 odsto.
