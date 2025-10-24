Objavljena prosečna plata u Srbiji

B92 pre 1 sat
Objavljena prosečna plata u Srbiji

Prosečna bruto zarada za avgust iznosila je 146.026 dinara, a prosečna neto plata, dakle zarada bez poreza i doprinosa, 105.590 dinara, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Medijalna neto zarada za avgust iznosila je 83.535 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih primilo zaradu do ovog iznosa. Rast bruto i neto zarada u periodu januar-avgust 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 10,8 odsto nominalno, odnosno 6,1 odsto realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za avgust 2025. godine nominalno su veće za 9,3 odsto, a realno za 4,4 odsto.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Prosečna plata u avgustu 105.590 dinara, polovina zaposlenih radila za manje od 83.535 dinara

Prosečna plata u avgustu 105.590 dinara, polovina zaposlenih radila za manje od 83.535 dinara

N1 Info pre 3 sata
Pad prosečnih plata u Zrenjaninu – debelo zaostajemo za republičkim prosekom

Pad prosečnih plata u Zrenjaninu – debelo zaostajemo za republičkim prosekom

Zrenjaninski pre 4 sati
U proseku zarađujemo 105.590 dinara mesečno

U proseku zarađujemo 105.590 dinara mesečno

BizLife pre 4 sati
STATISTIKA: Prosečne zarade u padu

STATISTIKA: Prosečne zarade u padu

Ozon press pre 4 sati
Trampove carine učinile svoje Kina pretekla Amere, sad je glavni trgovinski partner Nemačke

Trampove carine učinile svoje Kina pretekla Amere, sad je glavni trgovinski partner Nemačke

Dnevnik pre 3 sata
Prosečna zarada Novosađana u avgustu skoro 122.000 dinara: Kako stoji vaša plata?

Prosečna zarada Novosađana u avgustu skoro 122.000 dinara: Kako stoji vaša plata?

Radio 021 pre 4 sati
Prosečna neto plata u Srbiji u avgustu – 105.590 dinara

Prosečna neto plata u Srbiji u avgustu – 105.590 dinara

Glas Zaječara pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezProsečna plataZavod za statistiku

Ekonomija, najnovije vesti »

Za dve godine Bor bi trebalo da dobije novi sportski kompleks

Za dve godine Bor bi trebalo da dobije novi sportski kompleks

Ist media pre 16 minuta
U hotelu Vučko zvanično počela Addiko SME Akademija: "Biznis za novo doba" okupio regionalne privrednike (video, foto)

U hotelu Vučko zvanično počela Addiko SME Akademija: "Biznis za novo doba" okupio regionalne privrednike (video, foto)

Blic pre 0 minuta
"Nećemo imati kantice, imaćemo, verujem, dovoljno struje" Vučić otkrio kako će Srbija prebroditi izazove u snabdevanju gasom…

"Nećemo imati kantice, imaćemo, verujem, dovoljno struje" Vučić otkrio kako će Srbija prebroditi izazove u snabdevanju gasom

Blic pre 26 minuta
Novica ima unosan porodični biznis: Komad ide do 1.200 evra

Novica ima unosan porodični biznis: Komad ide do 1.200 evra

Alo pre 26 minuta
Ova kineska firma je zadužena za futurističke krovove na EXPO 2027

Ova kineska firma je zadužena za futurističke krovove na EXPO 2027

B92 pre 10 minuta