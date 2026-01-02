"Jedna dobra vest nam daje vazduha" Vučić o situaciji sa NIS-om: "Amerikanci 23. januara očekuju glavne tačke ugovora sa kupcem"

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je za RTS gde je detaljnije objasnio situaciju sa NIS-om i naglasio da Amerikanci, najverovatnije, 23. januara očekuju sve glavne tačke budućeg ugovora između prodavca i kupca NIS-a, u ovom slučaju, najverovatnije kompanije MOL.

- Nema nikakve sumnje da je MOL zajedno sa NIS-om i državom Srbijom radio na dobijanju operativne licence, ako se sa takvim stvarima izađe pred OFAK, verujem da dati odobrenje - rekao je Vučić za RTS. Prema njegovim rečima, jedna od najvećih nepoznanica oko NIS-a ublažena je novim korakom ka mogućem rešenju. SAD su, posle razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima američke administracije, kao i sa premijerom Mađarske, produžile licencu za rad