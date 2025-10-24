Prosečna plata u avgustu 105.590 dinara, polovina zaposlenih radila za manje od 83.535 dinara

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Prosečna plata u avgustu 105.590 dinara, polovina zaposlenih radila za manje od 83.535 dinara

Prosečna neto zarada u avgustu iznosila je 105.590 dinara, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Polovina zaposlenih radila je za manje od 83.535 dinara, koliko je iznosila medijalna zarada. Prosečna bruto zarada obračunata za avgust 2025. godine iznosila je 146.026 dinara, navodi RZS. Rast bruto i neto zarada u periodu januar-avgust 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 10,8 odsto nominalno, odnosno 6,1 odsto realno. "U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za avgust 2025. godine nominalno su veće
