NIS dobio licencu OFAK-a do 23. januara, kaže Beograd, ali još nema potvrde Vašingtona

Danas pre 11 sati  |  BBC News na srpskom
NIS dobio licencu OFAK-a do 23. januara, kaže Beograd, ali još nema potvrde Vašingtona

Nekoliko sati pre nego što su se poklopile kazaljke i stigla nova, 2026. godina, Radio-televizija Srbije (RTS) objavila je, pozivajući se na izvore u američkoj administraciji, da je Kancelarija za kontrolu inostrane imovine (OFAK) produžila operativnu licencu za rad Naftne industrije Srbije do 23. januara.

RTS tvrdi da bi do tada bi mogli da se završe i pregovori ruskog Gasproma, većinskog vlasnika NIS-a, sa mađarskim MOL-om o kupovini udela. Prvog dana 2026, predsednik Srbije Aleksandar Vučić indirektno je potvrdio da MOL pregovara sa ruskom stranom o kupovini NIS-a. NIS će odmah posle praznika početi da nabavlja i prerađuje naftu, a Rafinerija se vraća u rad oko 18. januara, izveštava agencija Beta. „Nadam se da će dotle Rusi i Mađari da svoj posao završe“, rekao
