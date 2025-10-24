MUP se oglasio o zaustavljanju vozila koje je pratilo studente iz Novog Pazara

Danas pre 2 sata
MUP se oglasio o zaustavljanju vozila koje je pratilo studente iz Novog Pazara

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je večeras da je policija iz Kosjerića oko 19:05 zaustavila i pregledala vozilo kojim je upravljao Z.

M. (1974), u pratnji studenata iz Novog Pazara, a zbog biber spreja i teleskopske palice protiv njega će biti podneta prekršajna prijava. Policija je prilikom pregleda vozila, pronašla i zaplenila teleskopsku palicu i biber sprej. O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Požegi, dok će protiv vozača biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava iz Zakona o oružju i municiji. Posle izvršene kontrole, vozač i vozilo nastavili su dalje kretanje, navodi se u
Blic pre 2 sata
